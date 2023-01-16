العالم اليوم - روسيا.. إسقاط مسيرة أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول

انتم الان تتابعون خبر روسيا.. إسقاط مسيرة أوكرانية فوق خليج سيفاستوبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 07:20 صباحاً - أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجايف، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية قبالة سواحل المدينة في شبه جزيرة القرم.

وقال رازفوجايف، على حسابه في منصة "تلغرام" في وقت متأخر من ليلة الأحد، إن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة بدون طيار فوق خليج سيفاستوبول".

وأضاف أن "جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي".

الجدير بالذكر أن القوات الأوكرانية هاجمت شبه جزيرة القرم، وميناء سيفاستوبول تحديدا، باستخدام طائرات مسيرة عدة مرات منذ بداية العام، وتم إسقاطها بواسطة الدفاع الجوي، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الروسية.

يشار إلى أن مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم هي مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

ففي أكتوبر من العام الماضي، نفذت أوكرانيا هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على سفن أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول.

وفي الرابع من يناير الجاري، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين قرب المطار في شبه جزيرة القرم.

وفي ذلك الحين، قال رازفوجايف إن أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق البحر بالقرب من مطار "بيلبيك" قرب مدينة سيفاستوبول.

وأضاف رازفوجايف في منشور: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين بدون طيار فوق البحر في منطقة بيلبيك"، منوها بأن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.

صفارات الإنذار تدوّي في أوكرانيا

وعلى الجبهة المقابلة، أشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إلى إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي كيروفوغراد غربي أوكرانيا، ودنيبروبتروفسك وسطها محذرة من ضربات جوية.

ووفقا للخريطة، تم إطلاق صفارات الإنذار أيضا في المناطق التي مازالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوريجيا ودونيتسك.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الذي استهدف جسر شبه جزيرة القرم.