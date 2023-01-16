زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى بأن الزلزال وقع على عمق 80 كيلومترا، فيما حُدّد مركزه على بُعد 153 كيلومترًا من مدينة بيماتانجسيانتار.

ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو أضرار.