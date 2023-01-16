الرئيس الأوكرانى: المعركة من أجل دونباس مستمرة ودون راحة أو توقف

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إن روسيا جعلت معركة دونباس أساسية بالنسبة لها، وعلى الجانب الآخر فإن الجيش الأوكرانى يعتبر معركة دونباس أمرًا أساسيًا لتدمير القدرة القتالية للجيش الروسي. وأضاف زيلينسكي: "المعركة من أجل سوليدار وباخموت ومنطقة دونيتسك بأكملها ومنطقة لوجانسك مستمرة دون أى راحة وبدون توقف".

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