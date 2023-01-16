العالم اليوم - على "حزام النار".. زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 03:22 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 6 درجات قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية صباح الاثنين حسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وقال المعهد إن مركز الزلزال يقع على بعد حوالى 48 كيلومترا جنوب شرقي مدينة سينجكيل في إقليم أتشيه الإندونيسي على عمق 48 كيلومترا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

ووقع الزلزال حوالى الساعة 6,30 (23,30 ت غ الأحد).

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن الهزة "شعر بها سكان ميدان"، على بعد حوالى 120 كيلومترا شمال شرقي مركز الزلزال.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات.

تقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين.

في 21 نوفمبر، ضرب زلزال بلغت قوته 5,6 درجات مقاطعة جاوا الغربية في جنوب شرق آسيا، مسفرا عن مقتل 602 شخص.

في 26 ديسمبر 2004، تسبب زلزال كبير وقع قبالة سومطرة في حدوث تسونامي في المحيط الهندي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص في أماكن بعيدة مثل سريلانكا والهند وتايلاند.