رئيس أوكرانيا: لا يزال مصير أكثر من 30 شخصا من سكان مبنى دنيبرو مجهولا

جدة - نرمين السيد - وأعرب زيلينسكى فى خطابه الأخير وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، عن تقديره وشكره لكل من يقوم بعملية الانقاذ من جانب خدمة طوارئ الدولة والشرطة والحرس الوطنى الأوكرانى إلى جانب خدمات المرافق والاطباء وجميع المتطوعين والمواطنين فى دنيبرو الذين يساعدون.

وتابع قائلا:"حتى الآن، لا يزال مصير أكثر من 30 شخصًا ممن كان من الممكن أن يكونوا فى المنزل وقت إصابة صاروخ الإرهابيين مجهولاً، وتم إنقاذ العشرات من تحت الأنقاض من بينهم 6 أطفال".

وأضاف "نحن نقاتل من أجل كل شخص، ستستمر عملية الإنقاذ طالما كانت هناك أدنى فرصة لإنقاذ الأرواح"، لافتا إلى أنه حتى الوقت الحالى تضم قائمة القتلى 30 شخصًا بينهم طفلة.

وأشار إلى أن قصف المبنى السكنى فى دنيبرو يعكس للعالم الخارجى الأعمال الإرهابية التى تقوم بها روسيا فى أوكرانيا.

وشدد رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى على ضرورة الاتحاد من جميع أنحاء العالم للرد على تلك الأفعال.

وتعرض المبنى الواقع فى مدينة دنيبرو فى وسط شرق أوكرانيا لدمار جزئى جراء موجة هجمات شنتها روسيا أمس السبت وكانت الأكبر فى أسبوعين.