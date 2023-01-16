القاهرة الإخبارية: اكتشافات الغاز.. هل تحل مصر أزمة الطاقة فى أوروبا؟

جدة - نرمين السيد - تتوالى الاكتشافات النفطية داخل الحدود البحرية المصرية، ما يحول مصر إلى مركز مهم للطاقة عالميًا، فبعد عدد من اكتشافات الغاز ومن أبرزها حقل ظهر، أعلنت شركة إينى الإيطالية اكتشاف حقل غاز جديد فى بئر الاستكشاف "نرجس" بمنطقة الامتياز فى شرق البحر المتوسط، التى تبلغ مساحتها 1800 كيلو متر مربع.





وبحسب محمد سعد الدين، رئيس جمعية الغاز المُسال من القاهرة، فإن حقل "نرجس" الواقع فى شمال سيناء المصرية تم اكتشافه منذ نحو 3 أسابيع، ويقدر الاحتياطى 3.5 تريليون قدم، واليوم سعت شركة إينى لتجهيز الآبار كى تدخل الإنتاج فى أسرع وقت، بهدف زيادة الإنتاج، إذ إن هناك طلبًا كبيرًا على الغاز المصرى فى أوروبا.

أضاف "سعد الدين" لـ"القاهرة الإخبارية" أن مصر تجتهد فى الوقت الحالى لتصبح مصدرًا للطاقة لأوروبا.

أوضح رئيس جمعية الغاز المُسال المصرية، أن الأهم فى الوقت الراهن بعيدًا عن أزمة روسيا وأوكرانيا هو تعظيم القيّم المضافة لمصر، ولهذا تعمل على زيادة الإنتاج، منوهًا بأن مصر تملك محطتين للإسالة، تعملان بنحو 2 مليار قدم يوميًا وأن إنتاج مصر الحالى نحو 7.2 مليار قدم والاستهلاك نحو 6.2 مليار، وهو ما يكشف أن هناك قرابة مليار زائد يمكن تصديره من محطات الإسالة.

ذكر أن مصر تعمل على زيادة إنتاجها بطاقة كبيرة كى تغطى طاقة عمل محطتى الإسالة، بهدف إعادة التصدير لأوروبا، وهى الأقرب والأفضل وذات السعر الأفضل.