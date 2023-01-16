العالم اليوم - نجوم الموسيقى يتدفقون على دكار لحضور مهرجان أفريما

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 يناير 2023 01:24 صباحاً - اجتمع نجوم الموسيقى في العاصمة السنغالية دكار لحضور حفل جوائز الدورة الثامنة لمهرجان "أول أفريكا ميوزيك أووردز" (أفريما) الذي يحتفي بأفضل الموسيقيين المخضرمين والمتميزين في القارة السمراء.

ومن المقرر أن يقدم نجوم ذوو شهرة عالمية، منهم المايسترو السنغالي يوسو ندور والثنائي النيجيري بي سكوير والفنانة النرويجية أيضا تيوا سافيدج، عروضا خلال حفل توزيع الجوائز الرئيسي المقام في استاد دكار الذي يسع 15 ألفا من الحضور.

وكانت المغنية الجابونية إسبوار لا تايجريس، المرشحة لنيل جائزة أفريما، من بين الضيوف الذين ارتدوا ملابس فاخرة ومروا على السجادة الحمراء قبل الحفل.

وقالت لرويترز، بينما تضع عباءة سوداء وقناعا يخفي معظم وجهها، "أنا أرتدي قناع رأس من قبيلتي في الجابون يمثل رقصة تقليدية من قريتي لإظهار أنني فخورة بثقافتي وأريد مشاركتها مع الناس هنا اليوم".

وقال مايك دادا رئيس المهرجان قبل الحفل "هذه لحظة مثيرة لـ"الموسيقى الأفريقية"، ونحن فخورون بالطريقة التي تمكن بها هؤلاء الفنانون من الوصول إلى عدد من الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد العالمي".