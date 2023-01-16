القاهرة الإخبارية.. أستاذ اقتصاد: أوروبا تشهد أزمات عدة فى الطاقة والغذاء

جدة - نرمين السيد - وقال "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن أوروبا تعانى شأنها بقية العالم، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها الاقتصادية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تعد هى الأزمة الأكبر فى التاريخ الحديث على قارة أوروبا، خاصة إذا ما قورنت بأزمة الكساد العظيم 1929، إذ أن الأزمة الأوكرانية أكثر تعقيدا.
وتابع، أن تعقيد الأزمة الروسية الأوكرانية ترجع إلى كونها جاءت مباشرة بعد أزمة كورونا، والسبب الثانى كونها محاطة بالغموض واللا يقين، إذ لا يستطيع أحد التنبؤ بما سيحدث.
وأردف، أن الحرب الروسية الأوكرانية يستخدم فيها الاقتصاد كسلاح بين طرفى الأزمة، سواء روسيا أو أوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبى.
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