القاهرة الإخبارية: سباق تسلح غير مسبوق فى آسيا يعززه صراع القوى الكبرى

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى. إن. إن" الأمريكية، فى تقرير لها، إن تلك الدول تتنافس من أجل التفوق فى بعض المناطق البرية والبحرية، التى تشهد النزاعات الأكثر شدة فى العالم.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن أحد المحاور يضم الولايات المتحدة وحلفاءها اليابان وكوريا الجنوبية، والآخر يضم الصين وشريكتيها روسيا وكوريا الشمالية.

ومع رغبة كل دولة فى أن تكون متقدمة بخطوة عن الآخرين، يقع الجميع فى دائرة مفرغة تخرج عن نطاق السيطرة، والمحصلة أن ردع دولة يعنى تصعيد دولة أخرى.

ونقلت الشبكة عن أنكيت باندا، خبيرة السياسة النووية فى مؤسسة "كارنيجى للسلام الدولى": "سنستمر فى رؤية هذه الآليات تتصاعد فى شرق آسيا، حيث لا توجد لدينا تدابير ضبط النفس، وليس لدينا سيطرة على التسلح".

قلق يابانى

ولعل الزيارة التى أجراها القادة اليابانيون إلى واشنطن خلال الأسبوع الماضى، سلطت الضوء على تلك النقطة، إذ أعرب رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، الجمعة الماضى، بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن قلقه بشأن الأنشطة العسكرية للصين فى بحر الصين الشرقى، وإطلاق الصواريخ الباليستية فوق تايوان، التى هبطت فى المياه بالقرب من اليابان فى أغسطس.

وبعث "كيشيدا" رسالة تحذير إلى بكين من السعى لتغيير النظام الدولى، وقال: "من الضرورى لليابان والولايات المتحدة وأوروبا أن يتحدوا فى مواجهة الصين". وجاءت كلمات رئيس الوزراء اليابانى، بعد أيام قليلة من حديث الوزراء الأمريكيين واليابانيين عن التوسع المستمر والمتسارع للترسانة النووية الصينية.

تعاون كورى شمالى

فى المقابل، تنظر كوريا الشمالية والصين إلى اليابان على أنها المعتدية. رأت الدولتان طوكيو تتعهد مؤخرًا بمضاعفة إنفاقها الدفاعى، مع الحصول على أسلحة قادرة على ضرب أهداف داخل الأراضى الصينية والكورية الشمالية.

وتزايدت مخاوف بيونج يانج وبكين مع الإعلان قبل بضعة أيام، عن خطط لنشر مشاة البحرية الأمريكية الجديدة فى الجزر الجنوبية لليابان، بما فى ذلك صواريخ متحركة جديدة مضادة للسفن تهدف إلى إحباط أى ضربة استباقية من بكين.

بالنسبة للولايات المتحدة واليابان، فإن مثل هذه التحركات تتعلق بالردع، لكن بكين تعتبرها تصعيدًا، وتقول إنها "تخشى عودة طوكيو إلى التوسع العسكرى فى حقبة الحرب العالمية الثانية"، وذلك عندما سيطرت القوات اليابانية على مساحات شاسعة من آسيا وتحملت الصين العبء الأكبر.

ولقى نحو 14 مليون صينى حتفهم، وأصبح ما يصل إلى 100 مليون مواطن صينى لاجئين خلال ثمانى سنوات من الصراع مع اليابان، الذى امتد بين عامى 1937 و1945.

دوافع بكين وجزر طوكيو

نظرة الصين إلى اعتزام اليابان الحصول على أسلحة "هجوم مضاد" بعيدة المدى، مثل صواريخ "توماهوك" التى يمكن أن تضرب قواعد داخل الصين، أنها "تهدد السلام فى شرق آسيا مرة أخرى"، تقابلها نظرة أخرى كما أوردت "سى. إن. إن" فى تقريرها- إذ يرى منتقدو بكين أن للصين دافع ثانوى فى فتح الجروح التاريخية، ولفت الانتباه بعيدًا عن الحشد العسكرى الخاص بها.

المنتقدون للصين أشارو إلى أنه حتى فى الوقت الذى ترفض فيه بكين بشدة المخاوف الأمريكية واليابانية بشأن قوتها العسكرية المزدهرة، فإنها تعمل على زيادة قواتها البحرية والجوية فى مناطق بالقرب من اليابان، بينما تطالب بجزر "سين كاكو "، وهى سلسلة غير مأهولة تسيطر عليها اليابان فى بحر الصين الشرقى، كمنطقة ذات سيادة.

فى أواخر ديسمبر الماضى، قالت اليابان إنها رصدت سفنًا صينية فى المنطقة المتاخمة حول الجزر، المعروفة باسم "دياويوس" فى الصين، فى أطول توغل منذ عام 2012، عندما استحوذت طوكيو على بعض الجزر من مالك أرض يابانى.

ومن 22 إلى 25 ديسمبر، أمضت السفن الحكومية الصينية ما يقرب من 73 ساعة متتالية فى المياه الإقليمية اليابانية قبالة الجزر.