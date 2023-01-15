القاهرة الإخبارية: 4 آلاف قتيل ومصاب سنويا فى لبنان بسبب الألغام

جدة - نرمين السيد - وبحسب عميد الركن زياد نصر، رئيس مركز لبنان لأعمال الألغام، يعانى لبنان من الألغام عبر سنوات مضت، حيث يقتل أو يصاب نحو 4 آلاف مواطن سنويًا جراء انفجارها.

وأوضح "نصر" أن المكتب الوطنى لنزع الألغام التابع للجيش اللبنانى بمساعدة مؤسسات مدنية وأجنبية يعملون من أجل تخفيف المعاناة التى تواجه الشعب، لافتًا إلى نجاح الجهود فى نزع 19% من الألغام والقنابل العنقودية.

وذكر رئيس مركز لبنان لأعمال الألغام، أن المكتب الوطنى يساعد المصابين فى الحوادث بتوفير أطراف صناعية لهم وفرص عمل، كما يعمل على توعية للمواطنين بمخاطرها.

وأشار إلى أن الألغام العنقودية تكون أكثر خطورة، لأنها غريبة الشكل ومختلفة عن الألغام التقليدية التى تكون فى شكل هندسى سواء مربع أو مستطيل، فضلًا عن أنها فى بعض الأحيان لا تنفجر مباشرة.