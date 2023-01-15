القاهرة الإخبارية.. ألمانيا: 150 قضية ضد نشطاء المناخ فى اعتداءات الراين

جدة - نرمين السيد - تعتبر الحكومة الألمانية توسيع المنجم ضروريًا لأمن الطاقة، لأنه يعوض جزءًا من الغاز الروسى الذى تم التخلى عنه، بينما يرى المعارضون أن توسيع المنجم يؤدى إلى تدمير قرية لوتسيرات الواقعة بين دوسلدورف وكولونيا.
وبحسب عربى مرزوق مراسل "القاهرة الإخبارية" من برلين، فإن الأزمة بدأت عندما أعلنت شركة "أر دابليو إيه" أنها ستستخرج 250 ألف طن من الفحم الأسود من منجم "جارتسفايلر"، لإنقاذ ألمانيا من أزمة الطاقة.
وذكر "مرزوق" أنه بعد مباشرة الشركة لعملها انتقل نحو 35 ألف متظاهر وناشط مناخى إلى موقع المنجم بولاية شمال الراين، لإيقاف أعمال الاستخراج، وهو ما دفع الشرطة للدخول فى مواجهات مع الناشطين أسفر عن وقوع جرحى من الطرفين.
وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الشرطة الألمانية حررت نحو 150 قضية ضد عدد من نشطاء المناخ الذين اعتدوا على القوات، بعد أن لجأت إلى استخدام العنف لتفريق المتظاهرين، الذين أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات بولاية شمال الراين.
وأضاف أن اثنين من النشطاء اختبئا فى أحد الأنفاق تحت الأرض، وتجرى قوات الدفاع المدنى محاولات لإخراجهما.
وأوضح مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الحكومة الألمانية كلفت بعض مسؤوليها بإجراء مفاوضات مع نشطاء المناخ، وطرحوا عليهم سؤالًا مباشرًا: ما البديل السريع الذى أمام الحكومة كى تلجأ له لتوفير الطاقة التى تحتاجها البلاد فى الفترة المقبلة، غير أن رد النشطاء كان "ضرورة أن تضع الحكومة خططًا للاعتماد على الطاقة النظيفة".
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