الرئيس الجزائرى يزور فرنسا مايو المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية - فى بيان اليوم الأحد - أن تبون تلقى مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، تبادلا فيها التهانى، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيين للشعبين دوام التقدم والازدهار.
وأضاف البيان، أن الرئيسين تناولا،خلال الاتصال، قضايا تهم العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى الزيارة الرسمية التى سيؤديها الرئيس الجزائرى إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل.
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