القاهرة الإخبارية.. مسام: الحوثيون طوروا الألغام وزرعوها فى البيوت والمدارس

جدة - نرمين السيد - أكدت مديرة العلاقات العامة ومسؤولة الشؤون الإعلامية بمشروع مسام السعودى لنزع الألغام فى اليمن سمية المحمود، أن المشروع هو مشروع إنسانى انطلق تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل نزع الألغام فى اليمن، مشيرةً إلى أنه يستهدف تطهير الأراضى اليمنية من الألغام وإزالتها بمختلف أشكالها وصورها، بعدما زرعتها ميليشيا الحوثى على نحو عشوائى.





وأضافت المحمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية لطفى، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اليمن يوشك على أن يتحول لأكثر دول العالم التى تعرضت لزراعة الألغام منذ الحرب العالمية الثانية، لافتةً إلى أن الألغام زرعت فى مناطق كثيرة باليمن، مثل محافظة تعز، ومن أصل 23 مديرية هناك، تمّ زراعة الألغام فى 18 مديرية، ثم تأتى محافظة مأرب، ثم محافظة شبوة.

وتابعت مديرة العلاقات العامة بمشروع مسام السعودى لنزع الألغام فى اليمن، أن المحافظات التى جرى تطهيرها من قبل مشروع "مسام" بلغت 11 محافظة بمساحة تزيد عن 43 مليون متر مربع، مشددة على أن اليمن تعرضت لزرع الألغام بطريقة عشوائية من قبل ميليشيا الحوثى، التى زرعت الألغام فى أماكن متعددة فى البيوت والمدارس والمناطق الزراعية وحتى مصادر المياه.

وأشارت، إلى أنّ مشروع مسام يعمل على تطهير الأراضى اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة التى يواجهها اليمنيون، موضحةً أن الألغام التى زُرعت فى اليمن خلال السنوات الماضية كانت تقليدية، معقبة: "نواجه اليوم أنواعا جديدة من الألغام سواء كانت مضادة للأفراد أو مضادة للدبابات، كما طوّرت ميليشيا الحوثى عبوات ناسفة، و85% منها ألغام محلية الصنع بهدف إلحاق الضرر بأكبر عدد من الأبرياء واليمنيين العزل".