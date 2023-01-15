جدة - نرمين السيد - وقال "ياسين"، فى مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الأزمة سببها الرئيسى هو الأزمة بين الدول الأوروبية وروسيا، والتى تسبب مباشرة فى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، وبالتالى ارتفاع نسب التضخم.
وأضاف المحلل الاقتصادى، أن الطريقة الوحيدة التى يمكن للبنوك المركزية مواجهة نسب التضخم التى تخطت الـ 10%، هى رفع نسب الفائدة.
واستطرد، ليس هناك أى علاقة بين ارتفاع نسب الفائدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا يعد فرصة ثمينة لتنمية الاقتصاد البريطانى، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتمكن بعد من تفعيل الاتفاقيات التى من شأنها حصد ثمار خروجها من الاتحاد الأوروبى.
وتابع، أن كل ما يجرى فى قارة أوروبا اقتصاديا، ليس مرتبطا بالأزمة الأوكرانية، بينما هو بسبب العقوبات الاقتصادية الجنونية التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل اقتصادى: ما تعانيه أوروبا اقتصاديا بسبب عقوباتها على روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.