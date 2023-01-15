محلل اقتصادى: ما تعانيه أوروبا اقتصاديا بسبب عقوباتها على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال "ياسين"، فى مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذه الأزمة سببها الرئيسى هو الأزمة بين الدول الأوروبية وروسيا، والتى تسبب مباشرة فى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ، وبالتالى ارتفاع نسب التضخم.

وأضاف المحلل الاقتصادى، أن الطريقة الوحيدة التى يمكن للبنوك المركزية مواجهة نسب التضخم التى تخطت الـ 10%، هى رفع نسب الفائدة.

واستطرد، ليس هناك أى علاقة بين ارتفاع نسب الفائدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن خروج بريطانيا يعد فرصة ثمينة لتنمية الاقتصاد البريطانى، إلا أن الحكومة البريطانية لم تتمكن بعد من تفعيل الاتفاقيات التى من شأنها حصد ثمار خروجها من الاتحاد الأوروبى.

وتابع، أن كل ما يجرى فى قارة أوروبا اقتصاديا، ليس مرتبطا بالأزمة الأوكرانية، بينما هو بسبب العقوبات الاقتصادية الجنونية التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا.