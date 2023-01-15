جيهان جادو لـ إكسترا نيوز: فرنسا تعانى بشدة من التضخم وتمر بأزمة طاقة

جدة - نرمين السيد - وقالت "جادو"، فى مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن العالم أجمع يشهد تغييرات جذرية، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تضرب العالم كله، وليس فرنسا ودول أوروبا فقط.
وأضافت، أنه فيما يتعلق بفرنسا، فإنها تعانى بشدة من التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع البترولية.
وتابعت، أن من حسن حظ فرنسا، أن طقسها معتدلا فى هذه الفترة، لذا فإن الكهرباء لا تنقطع برغم أزمة نقص الطاقة التى تعانيها البلاد، مع استغلال بعض الدول للأزمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، التى تبيع الغاز لفرنسا بأربع أضعاف سعره.
وأردفت، أن ارتفاع الأسعار فى فرنسا، دفع النقابات وعديد القطاعات للخروج إلى الشارع والتعبير عن غضبهم، بسبب نقص السلع عندهك، وأيضا احتكاكهم بغضب الشعب الفرنسى الذى يعانى من ارتفاع أسعار السلع.
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