القاهرة الإخبارية: حرب الأحزاب فى الكونجرس تهدد أمريكا بـ«تخلف تاريخى»

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الخزانة الأمريكية أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" فى وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتجنب التخلف عن سداد الديون، ما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين فى شأن هذه القضية المثيرة للجدل.

وفى رسالة وجهتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى رئيس مجلس النواب الجديد كيفين مكارثى، أكدت يلين أن وزارتها "تستعد اعتبارًا من هذا الشهر" لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفى الدولة.

ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون مؤقتة، فإن "يلين" حذّرت أنه فى ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها فى وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى فى تاريخها.

وأوضحت وزيرة الخزانة فى رسالتها إلى رئيس مجلس النواب (الجمهورى) أن "الفشل فى تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررًا لا يعوض بالاقتصاد الأمريكى وسبل عيش الأمريكيين والاستقرار المالى العالمى"، لكن الغالبية الجمهورية فى مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديمقراطيين على التخلى عن بعض النفقات التى أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.

وشددت جانيت يلين فى رسالتها، على أن رفع سقف الاقتراض أو تعليقه "لا يعنى السماح بإنفاق جديد"، ولكن ببساطة "السماح للحكومة بتمويل الالتزامات القانونية التى تعهدها الكونجرس ورئيسا الحزبين فى الماضى".

الإنفاق يخرج عن السيطرة بدون رقابة

من جانبه، رد مكارثى خلال مؤتمر صحفى، الخميس الماضى أن "الإنفاق خارج عن السيطرة، وليس هناك رقابة، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو". وأضاف "نحتاج إلى تغيير الطريقة التى ننفق بها الأموال بتهور فى هذا البلد، وسنحرص على أن يحدث ذلك".

على الجانب الديمقراطى، اعتبر بريندان بويل، عضو لجنة الميزانية فى مجلس النواب، أن تصريح جانيت يلين "مقلق للغاية"، واتهم الجمهوريين باعتقادهم أنه يمكن أن يتحول اقتصاد الولايات المتحدة بمثابة "الرهينة" لفرض إصلاحات "متطرفة وغير شعبية".

أما البيت الأبيض فدعا الكونجرس إلى رفع سقف ديون البلاد، مشيرًا إلى أنه ليس لديه نية للتفاوض مع الغالبية الجمهورية حول الموضوع.

وقالت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين يتعاونون عادة فى شأن الموضوع، "وذلك هو المطلوب"، مضيفة أنه لا ينبغى تسييس مسألة الديون.

من جهة أخرى، قال أندرو بيتس، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "الجمهوريين فى مجلس النواب يقولون للأمريكيين حرفيًا إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار فى التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية".

ومن بين النفقات التى يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغاءها تلك المتعلقة بالتأمين الصحى، وخصوصًا للمتقاعدين، وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.