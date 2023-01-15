خبراء اقتصاديون لـ«القاهرة الإخبارية»: توقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكى

جدة - نرمين السيد - من المرجح أن يصطدم الحزبان الديمقراطى والجمهورى قريبًا بشأن سقف الديون، وهى معركة قد تربك الأسواق المالية وتزعج المستهلكين وتهدد الاقتصاد الأمريكى بشبح التخلف عن السداد، ما يمكن أن يؤدى لركود اقتصادى كبير.





من جهة أخرى حققت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أقصى قدر من الاقتراض بلغ نحو 31.4 تريليون دولار، لتبدأ عقارب الساعة تتحرك نحو مواجهة متوقعة بين الرئيس الأمريكى جو بايدن والأغلبية الجمهورية الجديدة فى مجلس النواب ستختبر كلا الحزبين على التعامل مع واشنطن المنقسمة.

وبحسب جريجورى أفتانديليان، الخبير الاقتصادى الأمريكى، فإن سقف الدين فى الماضى كان أمرًا متعلقًا بالسياسة لهذا بعض الجمهوريين يقولون الآن إن الإنفاق الحكومى عالٍ للغاية ويجب خفضه.

أوضح "أفتانديليان" لـ"القاهرة الإخبارية" أن الجمهوريين يستخدمون سقف الدين عندما يتم مناقشة هذا الأمر فى غضون أشهر، ولن يتم تمرير قانون لرفع سقف الدين إلا إن كانت هناك القدرة على خفض الإنفاق الداخلى.

ذكر الخبير الاقتصادى الدولى، أن الأمور فى أمريكا ستصبح على جمر من النار خلال شهور، وسيكون هناك مواجهة بين مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة "بايدن"، وفى النهاية سيتم حل هذه المشكلات، لكن ستتأزم كونها ستطفو على السطح السياسى كمشكلة بين الحزبين.

ومن نيويورك قال أمجد عطية، الخبير الاقتصادى، إن هذه الأزمة المنتظرة ليست الأولى ما بين الجمهوريين والديمقراطيين خلال السنوات الأخيرة.

أوضح "عطية" لـ"القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة فى أزمة كبيرة، فالاحتياطى الفيدرالى الأمريكى قام برفع الفائدة لمستويات غير مسبوقة قرابة 5%، وأى تضرر للأسواق الأمريكية سيؤدى لمشكلات أكبر، بخاصة أن هناك من يتوقع حدوث انكماش اقتصادى وكساد، وهناك من توقع انهيار فى أسعار المنازل نظرًا للارتفاع الكبير فى معدلات الإقراض.

أضاف الخبير الاقتصادى أنه من المتوقع حدوث تنازلات منتظرة بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى خلال الفترة المقبلة.