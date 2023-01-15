القاهرة الإخبارية.. تونس: الدور الثانى من الانتخابات التشريعية 29 يناير

جدة - نرمين السيد - وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، فى ندوة صحفية بقصر المؤتمرات بالعاصمة، اليوم، بأن عدد الدوائر المعنية بالدور الثانى للانتخابات التشريعية، يبلغ 131 دائرة، وفق ما أوردته وكالة أنباء "تونس إفريقيا" الرسمية.

ويبلغ عدد المترشحين بالانتخابات 262، من بينهم 34 امرأة و228 رجلًا، بنسبة 49.2٪؜ ما بين 46-60 سنة، والشباب بنسبة 38.9٪؜ ما بين 30-45 سنة.

ويبلغ العدد الإجمالى للمسجلين فى الدور الثانى 7 ملايين و853 ألف و447 ناخب، من بينهم 5 ملايين و827 ألف و949 مسجلون إراديًا ومليونين و25 ألف و498 مسجلون آليًا.

وخصصت هيئة الانتخابات المستقلة فى تونس للدور الثانى من الانتخابات 4222 مركز اقتراع و10012 مكتب اقتراع.

وبلغت نسبة المشاركة فى الدور الأول من الانتخابات 11.22 فى المئة، حيث بلغ عدد الناخبين الذين صوتوا مليونًا و25 ألف ناخب، من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.