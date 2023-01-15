«القاهرة الإخبارية»: أزمة الوثائق السرية.. هل تضع شعبية بايدن على المحك؟

جدة - نرمين السيد - أحدث العثور على وثائق سرية خارج البيت الأبيض بالمكتب الخاص للرئيس الأمريكى جو بايدن عاصفة من الهجوم عليه، وعلى الرغم من أن التحقيقات التى تجريها وزارة العدل بشأن الوثائق لم تنته بعد إلا أنها تضع شعبية وثقة جو بايدن على المحك، لتثار التساؤلات حول مسارات هذه القضية ومدى تأثيرها على قرار بايدن بالترشح لولاية رئاسية ثانية.





وبحسب جويل روبين، مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية، فرغم مرور نتائج انتخابات التجديد النصفى بشكل إيجابى على الديمقراطيين، فإن خطورة اكتشاف وثائق الرئيس الأمريكى جو بايدن تعنى صعود الجمهوريين للسيطرة على زمام الأمور فى الفترة المقبلة.

وكشف "روبين" لـ"القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة تمر فى الوقت الحالى بوقت عصيب فى ظل التحقيقات الجارية حول هذه الوثائق، وهو ما سيستغله الجمهوريون الذين يشعرون بأنهم أقوياء للهجوم على بايدن، غير أن الشعب الأمريكى ذكى بما يكفى لإدراك أهداف الجمهوريين.

وكشف "روبين" لـ"القاهرة الإخبارية" أن الولايات المتحدة تمر فى الوقت الحالى بوقت عصيب فى ظل التحقيقات الجارية حول هذه الوثائق، وهو ما سيستغله الجمهوريون الذين يشعرون بأنهم أقوياء للهجوم على بايدن، غير أن الشعب الأمريكى ذكى بما يكفى لإدراك أهداف الجمهوريين.

وحول الفارق بين الوثائق السرية للرئيسين الحالى جو بايدن والسابق دونالد ترامب، نوّه "ربين" إلى أن الأخير عندما غادر البيت الأبيض كان بحوزته مجموعة من الصناديق الخاصة بشؤون الحكم والبيت الأبيض، وحملها إلى منزله فى مالارجو، ما أثار شكوك المباحث الفيدرالية، غير أن ترامب ومحاميه الخاص حاولوا التغطية على هذه الوثائق وقالوا إنها ليست ذات أهمية، إلا أن المباحث الفيدرالية عادت لتؤكد أن كثيرًا من هذه الوثائق لم تكن مؤمنة بالشكل الكافى، أما فى حالة الرئيس بايدن فما حدث كان على العكس تمامًا، فالوثائق تم حملها إلى واشنطن بعد انتهاء ولاية الرئيس الأسبق بارك أوباما وفور العثور عليها تم تسليمها إلى السلطات فى وزارة العدل.

وأوضح أنه لم يحدث أى إعاقة لسير التحقيقات ولم يكن هناك إى نية لإخفائها ولم يستدع الأمر اللجوء للمحكمة مثلما حدث فى حالة وثائق ترامب.

من ناحية أخرى، أبدى ديفيد دوجيرتى، مستشار بالمعهد الديمقراطى للشؤون الدولية، تعجبه من إحداث ظهور الوثائق حالة من الانقسام السياسى فى واشنطن والنهج التصعيدى المتسارع الذى اتخذه المدعى العام الأمريكى بشأن التحقيق فى الوثائق.

وأضاف "دوجيرتى" لـ"القاهرة الإخبارية" أن الرئيس جو بايدن أبدى تعاونه بتسليم هذه الوثائق عن طريق فريقه الخاص للحكومة، وتم تعيين محقق خاص فى وقت سريع للغاية للتحقيق فى الوثائق السرية.

وشدد المستشار بالمعهد الديمقراطى للشؤون الدولية على ضرورة أن يسير المحقق الخاص للتحقيقات بشكل سريع، كما تمنى ألا يحمل مضمون الوثائق شيئا ذا قيمة من إدارة أوباما وألا يحدث أى تغطية أو إخفاء للأمور.