الناتو يعد بتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 يناير 2023 07:29 مساءً - قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن «الحلف سيرسل مزيدا من الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا في المستقبل القريب»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

وأعلن حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، أن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي، الذي دمر مبنى سكني في مدينة دنيبرو، ارتفع إلى 20 قتيلا، في حين واصلت فرق الإنقاذ عملها الدؤوب طوال الليل بحثا عن ناجين.

وكتب فالنتين ريزنيشنكو، حاكم المنطقة الواقعة في شرق وسط أوكرانيا، في الساعة 2:50 صباحا (00:50 بتوقيت جرينتش) على تطبيق تيليجرام للمراسلة يقول إن «عملية البحث جارية».

وقال ريزنيشنكو، إنه تم إنقاذ حوالي 38 شخصا، وفقد حوالي 24، ولا يزال عدد غير معروف من السكان محاصر تحت كومة هائلة من الأنقاض، بعد الهجوم الذي وقع ظهر يوم السبت وتسبب، أيضا في إصابة 73 شخصا.

وحذر مسؤولون من أن الضربات أصابت البنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف وأماكن أخرى، مما يؤدى إلى تقييد إمدادات الطاقة في ذروة الشتاء بالنسبة للعاصمة ولأجزاء كبيرة من البلاد خلال الأيام المقبلة.

وجاءت الضربات، وهي أكبر موجة من الهجمات الروسية على أوكرانيا في أسبوعين، في الوقت الذي كانت فيه البلاد تحتفل فيه بالعام الجديد، حسب التقاليد المتبعة.