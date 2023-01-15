عاجل.. «القاهرة الإخبارية» ترصد معاناة الأمريكيين من ارتفاع الأسعار

جدة - نرمين السيد - وعن معاناة الشعب الأمريكى من ارتفاع الأسعار، قال مواطن أمريكى لقناة "القاهرة الإخبارية" إن المعيشة فى نيويورك مكلفة للغاية والأسعار مرتفعة. وفى ذات السياق قال مواطن آخر "تكلفة المعيشة أصبحت صعبة.. ونعانى من البطالة"، فيما عبر طفل أمريكى عن الأزمة بقوله "الكثير من الناس يعيشون على قوت يومهم".

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