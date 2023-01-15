أستاذ اقتصادلـ إكسترا نيوز: أوروبا تعانى من ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية، مشيرًا إلى أن دول أوروبا تعانى من ارتفاع كل مستلزمات المعيشة الأساسية من سلع غذائية وطاقة، نظرًا لطبيعة الطقس البارد، وبالتالى تزداد المعاناة، موضحًا أن هناك تخوفا من استمرار تلك الأزمة بالتوازى مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.





وأضاف «عبد العظيم»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن التضخم يؤثر على كل الطبقات الاجتماعية سواء كانت غنية أو فقيرة، إذ يؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة، موضحًا أن الارتفاع فى قيم التضخم بكل دول العالم يخفض القوة الشرائية، لذلك تزداد أسعار السلع وتكاليف الحياة. وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن دولا كثيرة تعانى من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة تصل إلى 100%، وبالتالى هناك ما يُسمى بـ«الرؤية الضبابية» لما يمكن أن تُسفر عنه هذه الأحداث والأزمات العالمية خلال الفترة المقبلة. لذلك تقوم الدول بإحلال طاقة الغاز إلى الرياح، إلى جانب وقف استيراد السلع التى يمكن الاستغناء عنها، فضًلا عن زيادة الرقعة الزراعية التى يمكن أن تعود بإنتاج المحاصيل المختلفة، متابعًا بأن الإجراءات المتبعة كافة لمواجهة الأزمات العالمية الاقتصادية تحتاج إلى وقت طويل ولن تحدث أثرا فى يوم وليلة، وبالتالى تزداد مخاوف العالم من المستقبل.

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