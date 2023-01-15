القاهرة الإخبارية.. الناتو: سنرسل مزيدا من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتعهدت فرنسا وبولندا بإرسال دبابات إلى أوكرانيا، فى حين تدرس المملكة المتحدة وفنلندا الأمر نفسه، فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، لكن المستشار أولاف شولتس دعا لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقًا على الجدل حول ذلك فى ألمانيا.

كان المستشار الألمانى أولاف شولتس انتقد "التصريحات المتشنجة" فى النقاش الدائر حول تسليم دبابات قتالية إلى أوكرانيا ودعا إلى مزيد من التعقل، مشددًا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أمس الجمعة، أن برلين ستعمل على الدوام بالتنسيق الوثيق مع أصدقائها وحلفائها فيما يختص بالمسائل المتعلقة بمزيد من الدعم لكييف، موضحًا أن الأمر يتعلق أيضًا بأمن ألمانيا وأوروبا.

وعلى خلفية الجدل الدائر حول إمكانية تسليم ألمانيا دبابة القتال من طراز "ليوبارد 2" لأوكرانيا، أكد "شولتس" أن غالبية المواطنين يدعمون الموقف المتزن للحكومة الاتحادية التى تتخذ القرارات بعناية، على الرغم من "التعليقات الصاخبة" فى برلين.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس البولندى، أندريه دودا، خلال زيارة إلى أوكرانيا، الأربعاء الماضى، أن بلاده مستعدة لتزويد كييف بـ14 دبابة ثقيلة متطورة من نوع "ليوبارد-2" على أن يحدث ذلك فى إطار تحالف دولى يجرى العمل حاليًا على بنائه.