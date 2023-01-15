انتشال 28 جثة لترتفع حصيلة ضحايا طائرة نيبال المنكوبة إلى 68 قتيلا

جدة - نرمين السيد - أفاد مركز تنسيق الإنقاذ بمطار "تريبهوفان" الدولى فى نيبال بأن عدد الجثث التى تم انتشالها إثر تحطم طائرة "إن إيه تى آر" التابعة لخطوط "يتى" الجوية النيبالية فى منطقة كاسكى أثناء توجهها إلى بوخارا من كاتماندو، إلى 68 جثة.





وأوضح المركز - وفقا لما نقلته صحيفة "كاتماندو بوست" النيبالية، اليوم الأحد - أنه يجرى حاليا البحث عن الجثث الأربعة المتبقية، حيث أن الطائرة كان على متنها 72 شخصا، من بينهم 3 رضع و3 أطفال و62 بالغا. وكانت هيئة الطيران المدنى النيبالية قد أوضحت أنه من بين الركاب 53 نيباليًا، و5 هنود، و4 روس، وأيرلندى، وأسترالى، وأرجنتينى، وكوريان، وفرنسى، فيما دعا رئيس وزراء نيبال بوشبا كمال داهال اليوم إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء فى أعقاب تحطم الطائرة.

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