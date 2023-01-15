العالم اليوم - "مخاطر بالجملة".. تحذير طبي لمن يكثرون من مضغ العلكة

انتم الان تتابعون خبر "مخاطر بالجملة".. تحذير طبي لمن يكثرون من مضغ العلكة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 06:16 مساءً - عندما يقوم الناس بمضع العلكة، فإنهم يفعلون ذلك من باب التسلية في الغالب، لكنهم قلما ينتبهون إلى أن هذه العادة قد تصبح مضرة في بعض الأحيان، فتؤدي للإصابة بالصداع ومشكلات في مفصل الفك.

وبحسب مجموعة "مولغريف" البريطانية المختصة في صحة الأسنان، فإن مضع العلكة له عدة فوائد، لأنه يزيد من إنتاج اللعاب، وهذا الأخير مكون حيوي ومفيد لصحة الفم.

ويساعد تدفق اللعاب على التخلص من السكريات وجزيئات الطعام، وهذا الأمر يمنع البكتيريا المؤذية من التكاثر في الفم، وبالتالي، حماية الأسنان من التسوس.

لكن مضع العلكة يجب أن يتم باعتدال، ودون إكثار، حتى لا يؤدي لعدة أضرار صحية تستوجب العلاج في بعض الأحيان.

وبحسب توصيات موقع "كليفلاند كلينك"، فإن مضع العلكة ينذر بعدد من المخاطر، ومن بينها: