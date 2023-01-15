مقتل 5 على الأقل فى هجوم بقنبلة على كنيسة فى شرق الكونغو

جدة - نرمين السيد - وقال أنتونى موالوشى، المتحدث العسكرى باسم الجيش الكونغولى، إن "5 على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون، فى هجوم بقنبلة". وأضاف موالوشى فى تصريحات صحفية، أن "الهجوم استهدف كنيسة بروتستانتية فى مدينة كاسيندى شرقى البلاد، على الحدود مع أوغندا، ويشتبه فى أن منفذيه من الإرهابيين".

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