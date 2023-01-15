نيبال: إلغاء الرحلات الجوية غدا عقب تحطم الطائرة

جدة - نرمين السيد - وتحطمت الطائرة النيبالية فى منطقة "كاسكى" فىبوكارا، وكان على متنها عدد من الرعايا الأجانب، بينهم مواطن فرنسى، ولم يتم معرفة مصيره حتى الآن.

وقالت القناة، إن الرعايا الأجانب الآخرين هم خمسة من الهند وأربعة من روسيا ومواطن من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين واثنين من كوريا الجنوبية.

وكان المتحدث باسم خطوط طيران "ياتى" الجوية فى نيبال سودارشان بارتاولا، قد أعلن فى وقت سابق اليوم الأحد، تحطم طائرة ركاب على متنها 72 راكبا. موضحا أن الطائرة كانت قادمة من العاصمة النيبالية كاتمندو ومتجهة إلى مدينة "بوكارا".