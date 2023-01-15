جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم إدارة أمن كابول خالد زدران - لوكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية - "إن المسلحين اقتحموا منزل النائبة السابقة بمنطقة أحمد شاه بابا مينا فى الحى الـ12 بمدينة كابول الليلة الماضية، وأطلقوا النار عيها وقتلوها مع أحد حراسها، فيما أصيب شقيقها بجروح".
وأضاف أنه لم يتم التعرف على الجناة بعد، وأن أسباب القتل مازالت غير واضحة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية، وأن النتائج سيتم مشاركتها فى الوقت المناسب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغتيال برلمانية سابقة فى منزلها بـ كابول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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