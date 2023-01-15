العالم اليوم - السوداني يؤيد بقاء قوات أميركية بالعراق.. لأجل غير مسمى

انتم الان تتابعون خبر السوداني يؤيد بقاء قوات أميركية بالعراق.. لأجل غير مسمى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 04:20 مساءً - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في مقابلة نشرتها، الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أيّد وجود قوات أميركية في بلاده، ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.

ووفق الصحيفة، فإن السوداني أكد على أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة متشددي التنظيم لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا قد قال في تقرير للقيادة المركزية تناول تفاصيل العمليات التي تقودها واشنطن لمكافحة داعش في سوريا والعراق: