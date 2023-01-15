بوتين يعزى رئيسة نيبال فى ضحايا تحطم طائرة الركاب

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - فى برقية على الموقع الرسمى للرئاسة الروسية "الكرملين" - "أرجو أن تتقبلوا تعازى الحارة للعواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة بوخارا.. أرجو أن تنقلوا كلمات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء ضحايا حادث تحطم الطائرة المروع".

وكانت طائرة ركاب قد تحطمت وعلى متنها 72 شخصا، بينهم 4 روس، قرب مدرج مطار بوخارا الدولى وسط نيبال، فيما تأكد مصرع 65 شخصا حتى الآن بحسب تقارير إعلامية نيبالية.