جدة - نرمين السيد - وقال بوتين - فى برقية على الموقع الرسمى للرئاسة الروسية "الكرملين" - "أرجو أن تتقبلوا تعازى الحارة للعواقب المأساوية لتحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة بوخارا.. أرجو أن تنقلوا كلمات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء ضحايا حادث تحطم الطائرة المروع".
وكانت طائرة ركاب قد تحطمت وعلى متنها 72 شخصا، بينهم 4 روس، قرب مدرج مطار بوخارا الدولى وسط نيبال، فيما تأكد مصرع 65 شخصا حتى الآن بحسب تقارير إعلامية نيبالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يعزى رئيسة نيبال فى ضحايا تحطم طائرة الركاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.