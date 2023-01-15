موسكو: إصابة 10 مسعفين فى انفجار بمدينة بيلجورود

جدة - نرمين السيد - كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إلى إصابة 10 جنود روس فى انفجار بيلجورود. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى وقت سابق من اليوم، اعتراض 8 قذائف وتدمير مستودع ذخيرة فى دونيتسك ومقتل قرابة 300 أوكرانى فى مناطق متفرقة

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