تفاصيل جديدة فى حادث تحطم طائرة نيبال

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "بى إف إم"الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد، بأن طائرة نيبال التى تحطمت فى منطقة "كاسكى" فىبوكارا، كان على متنها عدد من الرعايا الاجانب بينهم مواطن فرنسى، ولم يتم معرفة مصيره حتى الآن.





وقالت القناة، إن الرعايا الأجانب الآخرين هم خمسة من الهند وأربعة من روسيا ومواطن من كل من أيرلندا وأستراليا والأرجنتين واثنين من كوريا الجنوبية. وكان المتحدث باسم خطوط طيران "ياتى" الجوية فى نيبال سودارشان بارتاولا، قد أعلن فى وقت سابق اليوم الأحد، تحطم طائرة ركاب على متنها 72 راكبا. موضحا أن الطائرة كانت قادمة من العاصمة النيبالية كاتمندو ومتجهة إلى مدينة "بوكارا". يذكر أن مقطع للفيديو بثته وسائل الإعلام المحلية يظهر تصاعد دخان أسود كثيف من موقع التحطم، بينما يتجمع رجال الإنقاذ والحشود حول حطام الطائرة المنكوبة.

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