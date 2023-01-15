موسكو: اعتراض 8 قذائف وتدمير مستودع ذخيرة بدونيتسك ومقتل 300 أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، اعتراض 8 قذائف وتدمير مستودع ذخيرة فى دونيتسك ومقتل قرابة 300 أوكرانى فى مناطق متفرقة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكانت ممثلية لوجانسك فى مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أن القصف الأوكرانى تسبب بمقتل اثنين من المدنيين، خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت، أن القوات الأوكرانية قصفت المركز السكنى نوفوبسكوف من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وقتلت اثنين من المواطنين ودمرت المبنى السكنى. وقالت ممثلية دونيتسك فى مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن الجيش الأوكرانى أطلق خمس قذائف من عيار "الناتو" على منطقتين فى مدينة دونيتسك.

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