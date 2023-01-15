العالم اليوم - "إيني" تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 03:22 مساءً - أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني اليوم الأحد عن كشف جديد للغاز في حقل قبالة السواحل المصرية بشرق البحر المتوسط.

وتسعى إيني، التي تمتلك الحكومة الإيطالية حصة مسيطرة فيها، لاكتشاف مصادر غاز جديدة ضمن جهودها لتوفير بدائل تغطي كامل واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025، وذلك في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضحت الشركة في بيان أن الاكتشاف الجديد يقع في بئر الاستكشاف نرجس-1 "ويمكن تنميته بالاستفادة من القرب من منشآت قائمة لإيني".

وتقع بئر نرجس-1 ضمن منطقة امتياز نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 كيلومتر مربع في مصر وتشغلها شركة شيفرون التي تمتلك حصة 45 بالمئة فيها. وتمتلك إيني حصة 45 بالمئة، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول المصرية حصة عشرة بالمئة.