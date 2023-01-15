الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتيناستشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الأحد، برصاص قوات العدو الصهيوني في منطقة سلواد شرق رام الله.. فيما شنت قوات العدو حملة اعتقالات في الضفة والقدس المحتلتين.

ونقلت وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية عن وزارة الصحة الفلسطينية، قولها: إن الشهيد هو أحمد حسن عبد الجليل كحلة 45 سنة من بلدة رمّون أعدمه جنود العدو على مدخل سلواد شرقي رام الله.

وقال شهود عيان: إن قوات العدو أطلقت النار صوب الشاب بعد مشادة كلامية معها، في حين زعمت قوات العدو أن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن.

من جهة ثانية.. شنت قوات العدو الصهيوني، اليوم، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ونقلت "فلسطين اليوم" عن شهود عيان، قولهم: إن قوات العدو اقتحمت منازل المواطنين الفلسطينيين في عدة قرى ومدن بالضفة والقدس واعتقلت عدداً منهم.

واعتقلت قوات العدو الصهيوني الأسيرين المحررين خليل عبد الكريم الفروخ، وعمرو ذياب الفروخ، بعد أن حققت معهما ميدانيًا وفتشت منزليهما.

وفي رام الله اعتقلت قوات العدو أربعة مواطنين، ومواطن من جنين، وشاب من القدس المحتلة.