تشين جانج: توافق بين الصين ومصر حول قضايا الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الصينى، تشين جانج، إنه "يجب احترام تاريخ وثقافة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنه بحث مع مصر قضايا المنطقة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف تشين جانج، خلال لقاء عقده مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، أننا "نعمل على التعاون المستدام مع الشرق الأوسط"، مؤكدا أن هناك توافق بين الصين ومصر حول قضايا المنطقة.

ويجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مباحثات ثنائية مع نظيره الصينى، تشين جانج، ضمن جولته الإفريقية التى بدأها فى 9 يناير الجارى، فى مسعى لتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى التى يجريها وزير الخارجية الصينى الجديد، تشين جانج، منذ توليه منصبه أواخر العام الماضى، فى حين أنه العام الـ33 على التوالى الذى تكون فيه إفريقيا المقصد لأول زيارة خارجية يقوم بها وزراء خارجية الصين الجدد.