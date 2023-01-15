وزير الخارجية الصينى: مصر بلد ذو حضارة عريقة وتنعم بأمن ونشاط

جدة - نرمين السيد - وأضاف تشين جانج، خلال لقاء عقده مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الأحد، أن هناك قفزة كبيرة فى علاقات البلدين.

وتابع وزير الخارجية الصينى، بأن علاقتنا مع مصر استراتيجية ونسعى لتطويرها، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويجرى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأحد، مباحثات ثنائية مع نظيره الصينى، تشين جانج، ضمن جولته الإفريقية التى بدأها فى 9 يناير الجارى، فى مسعى لتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى التى يجريها وزير الخارجية الصينى الجديد، تشين جانج، منذ توليه منصبه أواخر العام الماضى، فى حين أنه العام الـ33 على التوالى الذى تكون فيه إفريقيا المقصد لأول زيارة خارجية يقوم بها وزراء خارجية الصين الجدد.