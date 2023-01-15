«القاهرة الإخبارية».. تونس: الدور الثانى للانتخابات التشريعية 29 يناير

جدة - نرمين السيد - وفى أثناء حديثه مع عدد من المواطنين خلال جولته بشارع شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أنه لا رجوع إلى الوراء أن الكلمة النهائية تعود إلى الشعب.

وشدد الرئيس سعيد على ضرورة تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلى عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق.