العالم اليوم - مصر والصين.. تأكيد على عمق العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 02:18 مساءً - أجرى وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، زيارة إلى مصر، الأحد، ضمن جولته الإفريقية التي بدأها في 9 يناير الجاري، في مسعى لتعزيز علاقات بكين مع القارة السمراء.

وفي مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره المصري، سامح شكري، قال جانغ: "بحثنا مع مصر قضايا المنطقة مع التشديد على احترام عدم التدخل في شؤون الدول".

وأضاف: "تربطنا مع مصر علاقة استراتيجية، وسنعمل على تعزيز العلاقات الثنائية".

من جانبه، قال شكري: نسعى لتطوير العلاقات المصرية الصينية، والتواصل بين القيادتين المصرية والصينية مستمر في مختلف المجالات.

وعبر شكري عن أمل بلاده في أن تؤتي العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين ثمارها، وتدعم جهود مصر التنموية.

وتشمل جولة وزير الخارجية الصيني زيارة إثيوبيا ومقر الاتحاد الإفريقي والغابون وأنغولا وبنين.

وتعد زيارة جانغ هي الثالثة لوزير خارجية صيني إلى مصر ومقر جامعة الدول العربية خلال 4 سنوات، مما يعكس المكانة المهمة التي تحتلها العلاقات الصينية - المصرية والعلاقات الصينية - العربية في الدبلوماسية الصينية والزخم لتنميتهما في السنوات الأخيرة.

وتعد مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وأول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقة تعاون استراتيجي مع بكين، كما أنها أكبر شريك تجاري لمصر لمدة 9 سنوات متتالية.