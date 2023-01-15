العالم اليوم - تونس.. تحديد موعد اقتراع الدور الثاني للانتخابات التشريعية

انتم الان تتابعون خبر تونس.. تحديد موعد اقتراع الدور الثاني للانتخابات التشريعية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 02:18 مساءً - أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، الأحد، خلال ندوة صحفية للإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية 2022، أن يوم الاقتراع بالنسبة إلى الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيكون يوم الأحد 29 يناير 2023.

وأوضح بوعسكر أن الحملة الانتخابية تنطلق الإثنين 16 يناير الجاري، وتنتهي يوم 27 من ذات الشهر، ويكون الصمت الانتخابي يومي 28 و29 يناير إلى حدود غلق آخر مكتب اقتراع.

ويكون الإعلان عن النتائج الأولية لنتائج الدور الثاني بحسب بوعسكر في 1 فبراير القادم، والنتائج النهائية يوم 4 مارس المقبل بعد الانتهاء من كافة الطعون.

ويشار إلى أن 131 دائرة انتخابية معنية بالاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين 7853447 ناخبا.

وبحسب بوعسكر، فإن عمليات الاقتراع والفرز والتجميع، وبعد استكمال النظر في الطعون في النتائج الأولية من طرف المحكمة الإدارية والاطلاع على القوانين المنظمة للانتخابات، آلت إلى بعض تعديلات في النتائج بعدد من الدوائر الانتخابية.

وأكد أن النتائج في عدد من الدوائر الانتخابية تغيّر وستجرى فيها دورة ثانية للانتخابات التشريعية لسنة 2022، مبيّنا أن هذه الدوائر هي دائرة بنزرت الجنوبية، ودائرة سليمان نابل 2، ودائرة بن عروس.

وشدّد بوعسكر على أن النتائج المصرح بها في الدوائر الانتخابية الأخرى تبقى نفسها.

وتشمل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية 131 دائرة انتخابية و262 مترشحا.