روسيا: مقتل شخصين وتدمير مركزين سكنيين فى قصف أوكرانى خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وذكرت الممثلية، فى بيان اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت المركز السكنى نوفوبسكوف من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وقتلت اثنين من المواطنين ودمرت المبنى السكنى.
من جانبها، قالت ممثلية دونيتسك فى مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، إن الجيش الأوكرانى أطلق خمس قذائف من عيار "الناتو" على منطقتين فى مدينة دونيتسك.
وأضافت: "أن ضاحية جيورجيفكا (منطقتى كيروفسكى وبتروفسكى) بمدينة دونيتسك تعرضت للقصف بخمس قذائف مدفعية من عيار 155مم، فيما فتح العدو النيران على المركز السكنى جورلوفكا وقصفها بخمس قذائف من عيار 152 مم.
يشار إلى أن المركز السكنى نوفوبسكوف، يتعرض بشكل دورى لقصف مدفعى وصاروخى من جانب القوات الأوكرانية.
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