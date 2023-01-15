العالم اليوم - 4 أنظمة غذائية تحمي من الوفاة المبكرة.. وتطيل العمر

انتم الان تتابعون خبر 4 أنظمة غذائية تحمي من الوفاة المبكرة.. وتطيل العمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 01:20 مساءً - توصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة "هارفارد" الأميركية، إلى أن بعض التغييرات في نظامنا الغذائي، يمكن أن تطيل متوسط العمر المتوقع.

وتوصل الباحثون بعد تحليل بيانات أكثر من 119 ألف بالغ على مدار 36 عاما، إلى أنه يمكنك تقليل خطر الوفاة المبكرة بنسبة 20 بالمئة تقريبا، عن طريق تناول المزيد من الأطعمة من 4 أنماط صحية.

ووجدت الدراسة، التي نشرت في دورية "غاما" للطب الباطني، أن الأشخاص الذين يتناولون "وجبات عالية الجودة" أو يتبعون حمية بأغذية غنية بالعناصر المفيدة، لديهم خطر أقل بنسبة 20 بالمئة للوفاة مبكرا بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والتنكس العصبي، مقارنة بغيرهم ممن لا يتبعون مثل هذا النظام الغذائي.

ووفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، فقد تضمنت "الأنظمة الغذائية عالية الجودة" كلا من مؤشر الأكل الصحي، وحمية البحر المتوسط، والنظام الغذائي النباتي الصحي، ومؤشر الأكل الصحي البديل.

وتشترك جميع هذه الأنظمة الغذائية بمكوناتها التي تضم الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات.

وتعليقا على الدراسة قال المؤلف الرئيسي من جامعة هارفارد فرانك بي هو: "الشيء الجيد هو أنه يمكن لمن يمل من اتباع نمط غذائي واحد لفترة من الزمن، الانتقال إلى نمط غذائي صحي آخر، يحقق من خلال فوائد عظيمة للجسم".

أنواع الحميات المفيدة