العالم اليوم - بعد سوليدار.. انتقاد مبطن من قائد "فاغنر" للجيش الروسي

انتم الان تتابعون خبر بعد سوليدار.. انتقاد مبطن من قائد "فاغنر" للجيش الروسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 01:20 مساءً - أشاد، يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية بفاعلية قواته في أوكرانيا، مشددا على "استقلالها" وخضوعها لـ"انضباط شرس".

وأوضح بريغوجين في فيديو نشره جهازه الإعلامي، السبت، الأسباب التي سمحت على حد قوله لمقاتليه بالسيطرة على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا، والتي لا تزال كييف تنفي سقوطها.

وأكد بريغوجين إن عناصره متمرسون في القتال و"يحققون كل أهدافهم بصورة مستقلة" لأنّهم يملكون طائراتهم ومدفعيتهم ومدرعاتهم.

وأضاف "الأهم هو نظام القيادة الذي تم تطويره بشكل تام" مؤكدا أن "مجموعة فاغنر تستمع إلى الجميع، بإمكان كلّ واحد التعبير عن رأيه".

وأكمل: "بعد اتخاذ قرار، يتم تنفيذ كل المهمات، لا يمكن لأحد العودة إلى الخلف، ما يعطينا هذه الإمكانية هو الانضباط الأكثر شراسة".

وانتقد بريغوجين مرارا خلال الأشهر الماضية قادة القوات الروسية ولا سيما عند تحقيق أوكرانيا انتصارات عسكرية في منطقتي خاركيف (شرق) وخيرسون (جنوب).

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، السيطرة على مدينة سوليدار من دون ذكر مقاتلي فاغنر في مرحلة أولى، ما حمل بريغوجين على التنديد عبر جهازه الإعلامي بـ"محاولات متواصلة لسلب انتصارات" مجموعته.

وفي بادرة نادرة، نشرت وزارة الدفاع الروسية لاحقا بيانا يشيد بـ"شجاعة" عناصر فاغنر في سوليدار.

وفي مؤشر إلى تصاعد نفوذه، أقر بريغوجين (61 عاما) في سبتمبر بأنّه مؤسس فاغنر، بعدما أنكر ذلك لسنوات، وهو بات يزور بانتظام الجبهة الأوكرانية ويدلي بتصريحات بشكل نشط عبر جهازه الإعلامي.