القاهرة الإخبارية: ماكرون يرغب فى زيارة كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قال السفير الكورى الجنوبى لدى باريس تشوى جيه- تشول، اليوم الأحد، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أعرب عن أمله فى زيارة سول فى أقرب وقت، لإجراء محادثات مع الرئيس يون سيوك يول، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وأوضح السفير الكورى الجنوبى، أنه قدم أوراق اعتماده إلى ماكرون فى قصر الإليزيه يوم الجمعة، ثم أجرى محادثة استمرت ساعة، بحضور السفراء الأجانب الجدد. جدير بالذكر أنه لم يزر أى رئيس فرنسى كوريا الجنوبية منذ ما يقرب من ثمانى سنوات، وتحديدًا منذ نوفمبر 2015، منذ حضور الرئيس الأسبق فرانسوا أولاند قمة مع رئيسة كوريا الجنوبية آنذاك بارك كون هى. وكان زيارة ماكرون السابقة إلى كوريا الجنوبية، فى نوفمبر 2014، وجاءت لعقد اجتماع وزارى أثناء عمله وزيرًا للاقتصاد والصناعة والشؤون الرقمية تحت إدارة أولاند.

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