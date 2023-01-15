مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز معلومات وادى حلوة فى القدس، أن قوات الاحتلال أغلقت عدة طرق فى البلدة القديمة واقتحمت بلدة العيسوية واعتقلت فلسطينياً بعد اقتحام منزله. فى السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرين محررين بعد اقتحام بلدة سعير بمدينة الخليل ومداهمة منازل الفلسطينيين وفق ما ذكر نادى الأسير، كما اقتحمت تلك القوات عدة قرى فى طولكرم وجنين ورام الله ونشرت حواجز عسكرية على مداخلها واعتقلت خمسة فلسطينيين.

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