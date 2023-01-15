القاهرة الإخبارية: بايدن يعلن ولاية ألاباما منطقة منكوبة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، ولاية ألاباما الأمريكية "منطقة منكوبة" جراء العواصف، وأمر بمساعدات فيدرالية للمناطق المتضررة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان بايدن، قد وافق على إعلان حالة الطوارئ فى ولاية كاليفورنيا التى تجتاحها العواصف منذ 26 ديسمبر، وأودت بحياة 19 شخصاً على الأقل، وتسببت فى حدوث فيضانات، وانقطاعات فى الكهرباء، وانهيارات طينية، وإغلاقات للطرق.

وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن بايدن أمر بتقديم مساعدات لاستكمال جهود التعافى على جميع المستويات فى المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية والانهيارات الطينية.