بايدن يعلن ولاية ألاباما الأمريكية منطقة منكوبة جراء العواصف

جدة - نرمين السيد - وأمر الرئيس الأمريكى بمساعدات فيدرالية للمناطق المتضررة جراء الطقس السىء والعواصف التى ضربت البلاد.

وكان ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية فى نيويورك، قد أفاد أمس السبت، بأن العاصفة التى تضرب الولايات المتحدة الآن تاريخية، وهى الأسوأ منذ 40 عاما.

وأشار إلى أن حاكمة ولاية نيويورك وصفتها بالكارثية، والصحف الأمريكية وصفتها أنها ساحة حرب، خصوصا فى منطقة شرق وغرب الولايات المتحدة فى مدينة بافلو، والتى ارتفعت فيها الثلوج إلى أكثر من متر ونصف المتر، وإلى الآن تحاول الكساحات فتح هذه الشوارع.

وتابع: "حاكمة ولاية نيويورك تقدمت إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن ليوقع على قرار أن تكون الولاية هى ولاية طوارئ منكوبة، حيث أن ذلك يساعد فى المساعدات الفدرالية، وهو ما حدث بالفعل يوم الإثنين الماضى، وانهالت المساعدات على الولاية، وهناك أنباء عن نزول الجيش فى مدينة بافلو لمحاولة التعامل مع الأضرار".