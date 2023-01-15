العالم اليوم - قصف المبنى السكني في دنيبرو.. أعداد الضحايا تتحدث عن مأساة

انتم الان تتابعون خبر قصف المبنى السكني في دنيبرو.. أعداد الضحايا تتحدث عن مأساة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 12:22 مساءً - قال مسؤولون، الأحد، إن عدد قتلى هجوم صاروخي روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية ارتفع إلى 20 قتيلا، فيما قالت بريطانيا الليلة الماضية إنها سترسل قريبا سربا من دباباتها القتالية الرئيسية لدعم دفاعات أوكرانيا.

وذكر حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط شرق أوكرانيا، الأحد، إن 73 شخصا أصيبوا ونُقل 40 إلى المستشفى.

وأعلنت القيادة العسكرية العليا في أوكرانيا أن روسيا شنت 3 ضربات جوية و57 ضربة صاروخية ونفذت 69 هجوما بالأسلحة الثقيلة، السبت، وأسقطت القوات الأوكرانية 26 صاروخا.

وحذر مسؤولون من أن الضربات أصابت البنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف وأماكن أخرى، مما سيؤدى إلى تقييد إمدادات الطاقة في العاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد خلال الأيام المقبلة.

ومع استمرار القتال البري في شرق أوكرانيا، حذت بريطانيا حذو فرنسا وبولندا بالتعهد بتقديم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا قائلة إنها سترسل 14 من دباباتها القتالية الرئيسية من طراز "تشالنجر2"، بالإضافة إلى دعم مدفعي خلال الأسابيع المقبلة.

واجتاحت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير في إطار ما تسميها موسكو "عملية عسكرية خاصة"، لكن أوكرانيا وحلفاءها يقولون إنه عدوان غير مبرر أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتحويل أنحاء كثيرة من مدن مثل دنيبرو إلى أنقاض.