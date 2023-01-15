العالم اليوم - العراق.. مقاه بطعم مدرجات ملاعب "خليجي 25"

انتم الان تتابعون خبر العراق.. مقاه بطعم مدرجات ملاعب "خليجي 25" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 يناير 2023 12:22 مساءً - لم يكد المونديال يسدل الستار على منافساته التي كان العراقيون يتابعونها بشغف، حتى بدأت منافسات بطولة "خليجي 25"، لتعيد أجواء الحماسة والتشويق الكروية، خاصة مع تأهل العراق لنصف النهائي .

وكما كانت الحال خلال الأجواء المونديالية على مدى شهر كامل، فإن المقاهي والمطاعم والمجمعات التجارية الكبرى في مختلف المدن العراقية، تكاد تنافس الملاعب في تحولها لمنصات متابعة لمجريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الخامسة والعشرين .

حيث يتجمهر عشاق المستديرة الساحرة في قاعات وصالات تلك المقاهي والمجمعات الترفيهية، التي تعرض المباريات عبر شاشات عملاقة، ما يزيد من متعة المشاهدة ويرفع من حماسة الأجواء وحرارتها .

تنشيط حركة الأسواق

حتى أن مثل هذه المناسبات والمحافل الكروية الرياضية، تغدو بمثابة مواسم تحريك لركود الأسواق وازدهار اقتصادي وتجاري يوفر عائدات مجزية لآلاف المقاهي والمطاعم في طول العراق وعرضه، والتي تتحول خلال مباريات "خليجي 25" لخليات نحل، على وقع تزاحم الزبائن الحاضرين وانهماك العاملين فيها لتوفير طلباتهم .

استحضار حماسة الملاعب

يقول ريبوار طاهر وهو شاب عراقي ثلاثيني يحرص على متابعة مباريات "خليجي 25" بمعية أصدقائه في الأماكن العامة، في حديث مع موقع "دوت الخليج":