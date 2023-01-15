ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات الفلبين إلى 27 شخصا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية - أن أكثر من 614 ألف شخصا تضرروا جراء سلسلة من المنخفضات الجوية منذ الثانى من يناير الجارى، من بينهم 11 مصابا و3 أشخاص لا زالوا فى عداد المفقودين، فى حين نزح 112 ألف شخص بسبب الفيضانات بعد اضطروا للفرار من منازلهم.
وأوضحت الوزارة أن السكان النازحين والمتضررين يشملون 13 منطقة فى أنحاء جزر "لوزون" و"بيسايا" و"مينداناو"، مشيرة إلى أنه تم إعلان حالة الكارثة فى ثمانى مدن وبلدات بالإضافة إلى مقاطعة واحدة.
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